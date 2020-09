Cristiano Malgioglio ritrova la fede: “Suor Cristina mi ha salvato…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il lockdown trascorso in totale solitudine non è stato affatto facile per Cristiano Malgioglio. Solo ora che tutti stiamo tornando lentamente alla normalità, il cantautore sta ritrovando fiducia in se stesso e non solo. Infatti, Cristiano Malgioglio ritrova la sua fede e ringrazia in particolare Suor Cristina per averlo ispirato. In un’intervista a cuore aperto al settimanale Gran Hotel, Cristiano Malgioglio racconta cosa gli è accaduto in queste settimane. “Sono sempre stato un uomo di fede, un cattolico praticante, ma ultimamente, per colpa di questa terribile pandemia, mi ero perso,” spiega Malgioglio. “Ho ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il lockdown trascorso in totale solitudine non è stato affatto facile per. Solo ora che tutti stiamo tornando lentamente alla normalità, il cantautore stando fiducia in se stesso e non solo. Infatti,la suae ringrazia in particolare Suorper averlo ispirato. In un’intervista a cuore aperto al settimanale Gran Hotel,racconta cosa gli è accaduto in queste settimane. “Sono sempre stato un uomo di, un cattolico praticante, ma ultimamente, per colpa di questa terribile pandemia, mi ero perso,” spiega. “Ho ...

