Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Mi preoccupa l’aumento delle terapie intensive. Se il contagio prosegue, serviranno lockdown mirati» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembre«I dati di oggi non sono per nulla entusiasmanti ma ce l’aspettavamo». A parlare a Open è Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di +1.452 contagi da Coronavirus, in aumento rispetto al giorno prima. Stesso discorso per le vittime: +12 contro i +9 di ieri. «Più positivi troviamo, meglio è. Così da controllarli affinché non possano contagiare altri» commenta Pregliasco. I dati di oggi 16 settembre 2020 I dati che preoccupano «Quello che più mi inquieta è il fatto che sia triplicato, da metà luglio ad oggi, il numero di pazienti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembre«I dati di oggi non sono per nulla entusiasmanti ma ce l’aspettavamo». A parlare a Open è Fabrizio, epidemiologo e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di +1.452 contagi da, in aumento rispetto al giorno prima. Stesso discorso per le vittime: +12 contro i +9 di ieri. «Più positivi troviamo, meglio è. Così da controllarli affinché non possano contagiare altri» commenta. I dati di oggi 16 settembre 2020 I dati cheno «Quello che più mi inquieta è il fatto che sia triplicato, da metà luglio ad oggi, il numero di pazienti ...

PagellaPolitica : La provincia di #LaSpezia sta registrando una forte crescita di contagi da #coronavirus: nonostante le rassicurazio… - fanpage : I numeri non sono affatto confortanti. Si riempiono le terapie intensive in Italia. - Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Mi preoccupa l’aumento delle terapie intensive. Se il contagio proseg… - Fra_Lu77 : A breve arriveremo anche noi a quei numeri visto il trend in crescita da troppo tempo... #coronavirus - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, i numeri del 16 settembre 2020: 90 nuovi contagi nell’isola, 33 solo a Palermo -