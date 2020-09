Coppa Italia, ecco data e orario di inizio di Renate-Avellino (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Lega Serie A ha comunicato ha reso note le date ufficiali del primo turno della Coppa Italia 2020-21. A prendere parte alla competizione vi sarà anche l'Avellino, impegnata nel match contro il ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Lega Serie A ha comunicato ha reso note le date ufficiali del primo turno della2020-21. A prendere parte alla competizione vi sarà anche l', impegnata nel match contro il ...

SerieA : Si è chiuso il sorteggio della #CoppaItalia 2020/2021. Qui il tabellone ufficiale. ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - sscnapoli : ?? | #CoppaItalia, via il 23 settembre. Entreremo in gioco a partire dagli ottavi come testa di serie ??… - IlmsgitSport : Rugby, ecco i calendari di Coppa Italia e Top 10, primi match il 17 ottobre - ilmessaggeroit : Rugby, ecco i calendari di Coppa Italia e Top 10, primi match il 17 ottobre -