Chiudono il figlio di 12 anni in una stanza fino alla sua morte | “I suoi fratelli non sapevano neanche della sua esistenza”

Un ragazzino di 12 anni, Maxwell Schollenberger, è morto nella sua casa in Pennsylvania, negli Stati Uniti, dove i genitori per tutta la vita l'hanno tenuto segregato in una stanza, senza cibo. Quando la polizia ha trovato il suo corpo senza vita, dietro la segnalazione di un vicino di casa, pesava 19 chili: per questo sono stati arrestati con l'accusa di omicidio il padre, Scott Schollenberger Jr, 42 anni, e la fidanzata Kimberly Maurer, 35 anni. A dare la notizia è il New York Post: il 12enne sarebbe stato anche vittima di torture dal momento che la causa della morte è stata accertata essere un grave trauma cranico. Maxwell Schollenberger ha trascorso tutta la sua vita rinchiuso in una stanza molto angusta, senza bagno, che è ...

