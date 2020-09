Biscotti senza glutine richiamati dal mercato | contengono allergene non indicato in etichetta MARCHIO E LOTTI

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna due avvisi di richiamo percontenenti unnonin. Si tratta diGiusto, prodotti da Giuliani spa. Ecco l’elenco deiinteressati dal richiamo: Biscotto di fiocchi di avena con cocco e cioccolato fondente, specificamente formulato per persone intolleranti al, venduto in unità di peso 50 grammi; Lotto di produzione n° 23 04 2021; Biscotto di fiocchi di avena con mirtilli rossi e cioccolato fondente, specificamente ...

fanpage : I biscotti ritirati dal mercato. L'annuncio del Ministero della Salute: - marcuspascal1 : RT @fanpage: I biscotti ritirati dal mercato. L'annuncio del Ministero della Salute: - BooksVegBioEco : Dolci&Biscotti senza ingredienti d'origine animale - BooksVegBioEco : Preparato per dolci e biscotti senza latte senza uova e senza glutine! - informazionecs : Allergene non dichiarato, biscotti senza glutine ritirati dal mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Biscotti senza

Fanpage.it

Il Ministero della salute ha annunciato oggi l'immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di una serie di lotti di biscotti senza glutine per rischio presenza di allergeni non dichiarati in etichett ...Possibili tracce di allergeni trovati all'interno di alcuni biscotti senza glutine. I lotti sono stati richiamati per precauzione dal commercio. Trovate possibili tracce di allergeni all’interno di al ...La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il Ministero della salute e Federfa ...