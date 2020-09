Bari, taglio dei parlamentari: chi perde, chi guadagna (Di mercoledì 16 settembre 2020) ... Associazione nazionale donne elettrici, tra il professor Pino Pisicchio, costituzionalista e più volte parlamentare e sottosegretario, e il direttore della Gazzetta, Giuseppe De Tomaso. Introdotto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) ... Associazione nazionale donne elettrici, tra il professor Pino Pisicchio, costituzionalista e più volte parlamentare e sottosegretario, e il direttore della Gazzetta, Giuseppe De Tomaso. Introdotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Bari taglio Bari, taglio dei parlamentari: chi perde, chi guadagna La Gazzetta del Mezzogiorno Canfora: "Con un No al referendum e il voto alle regionali la Puglia può fermare la marcia sovranista”

"Se vince il Sì chi ha la maggioranza relativa dei voti potrà governare senza rendere conto all'opposizione. Il sogno della destra, che tante volte ha provato senza successo a ottenere il 50 per cento ...

Bari, taglio dei parlamentari: chi perde, chi guadagna

BARI - Il taglio dei parlamentari, oggetto del referendum del 20-21 settembre, è stato al centro del dibattito organizzato a Bari dall’Ande (Associazione nazionale donne elettrici) tra il professor Pi ...

Inaugurata a Reggio Emilia la Coverciano del Subbuteo

La struttura a Masone ospita una distesa di campi da gioco infinita: saranno 32 tavoli a pieno regime, una struttura unica al mondo REGGIO EMILIA. Una due giorni dedicata al Subbuteo. Una due giorni d ...

