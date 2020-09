Autonomi e Partite Iva, Filograna: Casse privatizzate, pensioni a rischio per 1 milione e 700 mila persone (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Quello che lanciamo oggi per noi non è un allarme ma una certezza. Ci sono 1 milione e 700 mila persone iscritte nelle Casse previdenziali privatizzate che rischiano di restare senza pensione nel prossimo futuro, per una mala gestio che è stata fatta negli anni in queste Casse”. Così Eugenio Filograna, presidente del movimento politico Autonomi e Partite Iva, con Adnkronos/Labitalia, racconta i motivi che hanno spinto il movimento ad organizzare una manifestazione di protesta oggi in Piazza Montecitorio a Roma e una conferenza stampa in sala Nassirya al Senato. Alle Casse previdenziali privatizzate versano i contributi i professionisti italiani ma anche ad esempio gli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Quello che lanciamo oggi per noi non è un allarme ma una certezza. Ci sono 1e 700iscritte nelleprevidenzialiche rischiano di restare senza pensione nel prossimo futuro, per una mala gestio che è stata fatta negli anni in queste”. Così Eugenio, presidente del movimento politicoIva, con Adnkronos/Labitalia, racconta i motivi che hanno spinto il movimento ad organizzare una manifestazione di protesta oggi in Piazza Montecitorio a Roma e una conferenza stampa in sala Nassirya al Senato. Alleprevidenzialiversano i contributi i professionisti italiani ma anche ad esempio gli ...

