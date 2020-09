Andrea Crisanti: “Limite temperatura di 37.5 a scuola va abbassato” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il noto virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all’Università di Padova, ha parlato della soglia della temperatura a 37.5 gradi come discriminante per effettuare o meno controlli sul soggetto per quanto riguarda un possibile contagio da coronavirus. In particolare, riguardo alla scuola, Crisanti chiede di abbassare questo limite a 37 gradi e spiega il perché: “Il valore di 37,5 gradi è stato stabilito per gli adulti. Adesso sappiamo che la maggior parte dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni hanno una sintomatologia transitoria e quindi la soglia deve essere abbassata intorno ai 37 gradi. Questo se vogliamo catturare casi che passerebbero inosservati”. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il noto virologo, direttore di Microbiologia all’Università di Padova, ha parlato della soglia dellaa 37.5 gradi come discriminante per effettuare o meno controlli sul soggetto per quanto riguarda un possibile contagio da coronavirus. In particolare, riguardo allachiede di abbassare questo limite a 37 gradi e spiega il perché: “Il valore di 37,5 gradi è stato stabilito per gli adulti. Adesso sappiamo che la maggior parte dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni hanno una sintomatologia transitoria e quindi la soglia deve essere abbassata intorno ai 37 gradi. Questo se vogliamo catturare casi che passerebbero inosservati”.

