Al Bano | “Con 1470 euro al mese non avrei i soldi per un caffé” Il web ironizza | “Regaliamogli le cialde”

In un'intervista concessa questa mattina, Al Bano ha ribadito che con il solo importo pensionistico non riuscirebbe a vivere, scatenando l'ironia del web. Già lo scorso maggio, con il lockdown ancora parzialmente in corso, Al Bano aveva dichiarato pubblicamente che se le cose fossero continuate in quel modo non sarebbe riuscito ad andare avanti.

HuffPostItalia : Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici” - fanpage : Non riuscirebbe nemmeno a pagare un caffè agli amici. Al Bano torna a parlare della sua pensione e lo fa con queste… - lucabattanta : RT @AndFranchini: #AlBano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici” | L'HuffPost - PomponiGiovanna : RT @HuffPostItalia: Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici” - GPiziarte : Poverino !! “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici” -

