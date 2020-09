Viky Varga scatto da batticuore su Instagram | «Sei un’opera d’arte | un capolavoro!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 15 settembre 2020)in fiamme con l’ultima foto di. La modella ungherese ha pubblicato unoin intimo che ha fatto davvero battere il cuore. Una perfezione fuori dal comune. Non è difficile capire come abbia fatto la bella modella a rubare il cuore del calciatore Graziano Pellè. I due in questi giorni si trovano in vacanza a Lecce, terra natale di lui, e tra un giro in monopattino e un po’ di mare,toglie il fiato al suo pubblico. leggi anche l’articolo —> Valentina Vignalisuperba fasciata da un abito verde, fisico statuario: «Meraviglia»e Graziano Pellèè nata nel 1985 a Gyor, in Ungheria, ha i capelli ...