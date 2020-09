Un biancospino per i morti dell'inquisizione (Di martedì 15 settembre 2020) Emanuela Valentini con “Le segnatrici” (Piemme, 2020) esordisce sulla scena del thriller e lo fa in modo estremamente convincente. L’opera infatti è già in via di traduzione in dodici paesi. Un libro lavorato e studiato il suo, dove ogni dettaglio può rivelare sfumature inattese e ribaltare quello che si credeva di aver compreso o intuito.Il potere della montagna si manifesta nelle segnatrici, figure mistiche in grado di guarire con preghiere e gesti delle mani. Gli abitanti di Borgo Cardo e dei paesi limitrofi si sono sempre rivolti a loro. Un prosciutto, una pagnotta, delle uova; il dono della guarigione non richiedeva compensi, così era. Tutto aveva il suo equilibrio, le vecchie guaritrici che insegnavano i segni a ragazzine inesperte, le ragazzine che segnavano per la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Emanuela Valentini con “Le segnatrici” (Piemme, 2020) esordisce sulla scena del thriller e lo fa in modo estremamente convincente. L’opera infatti è già in via di traduzione in dodici paesi. Un libro lavorato e studiato il suo, dove ogni dettaglio può rivelare sfumature inattese e ribaltare quello che si credeva di aver compreso o intuito.Il poterea montagna si manifesta nelle segnatrici, figure mistiche in grado di guarire con preghiere e gestie mani. Gli abitanti di Borgo Cardo e dei paesi limitrofi si sono sempre rivolti a loro. Un prosciutto, una pagnotta,e uova; il donoa guarigione non richiedeva compensi, così era. Tutto aveva il suo equilibrio, le vecchie guaritrici che insegnavano i segni a ragazzine inesperte, le ragazzine che segnavano per la ...

Ultime Notizie dalla rete : biancospino per Un biancospino per i morti dell'inquisizione L'HuffPost Rimini, piromani alle Celle appiccano due incendi

RIMINI. Piromani scatenati nella notte appena trascorsa alle Celle. Gli incendiari nel giro di mezz’ora hanno dato alle ...

Vendemmia iniziata solo per gli spumanti

Tempo di vendemmia nella Cantina Velenosi in via dei Biancospini a Monticelli Alto. Angiolina Piotti Velenosi in questi giorni è impegnatissima. "Abbiamo iniziato la vendemmia delle basi per i nostri ...

Proprietà e benefici del biancospino

Il biancospino è un rimedio naturale molto utile per mantenere in salute sistema il circolatorio grazie all'attività cardioprotettiva e antiossidante.

