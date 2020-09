Travaglia-Coric in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020) Stefanoha ben figurato nel corso del primo turno degliBNL d’Italia, vincendo e convincendo contro Taylor Fritz. L’azzurro troverà per la sua strada Borna, tennista croato fra i più ostici nel circuito da affrontare sulla terra rossa: sarà una dura lotta, la spunterà chi mostrerà di esser pragmatico nei momenti clou. L’incontro andrà in scena domani, mercoledì 16 settembre, come secondo match dalle ore 11:00 (dopo Cilic-Goffin):televisiva su Sky Sport (201 o 204) e livesulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito.