Toro seduto al tavolo: l'Inter vuole blindarlo (Di martedì 15 settembre 2020) Voci dalla Spagna sul Real, ma gli agenti di Lautaro smentiscono: rinnovo più vicino? Attesa per Vidal, Godin verso il Cagliari Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Voci dalla Spagna sul Real, ma gli agenti di Lautaro smentiscono: rinnovo più vicino? Attesa per Vidal, Godin verso il Cagliari

Ultime Notizie dalla rete : Toro seduto Toro seduto al tavolo: l’Inter vuole blindarlo Quotidiano.net Toro seduto al tavolo: l’Inter vuole blindarlo

di Mattia Todisco Rinvio ad ottobre, a mercato finito. Attorno a un tavolo in via della Liberazione, gli agenti di Lautaro Martinez (Rolando Zarate e Beto Yaque) e i dirigenti dell’Inter (Giuseppe Mar ...

eToro: come investire con il dollaro debole

Salito fino a 1,2 a inizio settembre, l’eurodollaro ha registrato uno stop dopo che Philip Lane, capo economista e membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, ha rimarcato che «il cam ...

Serie B - Nardò, Gianluca Quarta commenta il calendario e la preparazione

Tra i sudori della prima settimana di allenamenti e la scoperta delle tappe del cammino nel girone D, il Toro si appresta ad affrontare la nuova stagione con grinta e determinazione: componenti indisp ...

