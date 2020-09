Scopre di avere un tumore al 3° mese, ma non rinuncia alla gravidanza. Nata la bimba: lei e la mamma stanno bene (Di martedì 15 settembre 2020) La sua vita si era ‘fermata’ a marzo, a 42 anni, quando al terzo mese di gravidanza ha scoperto di avere un tumore al seno. La sua bimba non può più nascere, deve abortire, le dicono tutti i medici che consulta. Deve essere operata subito e sottoporsi a un ciclo di chemioterapia.E’ già mamma, ma a quella seconda gravidanza non ha voluto rinunciare. Anche a costo della propria vita. Arriva all’ospedale ‘Pascale’ di Napoli, nella stanza di Michelino de Laurentiis, che le ha organizzato un percorso di cura personalizzato. Viene operata ad aprile, in pieno lockdown, all’inizio del quarto mese di gestazione, e subito dopo inizia la chemioterapia, che ha portato avanti senza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) La sua vita si era ‘fermata’ a marzo, a 42 anni, quando al terzodiha scoperto diunal seno. La suanon può più nascere, deve abortire, le dicono tutti i medici che consulta. Deve essere operata subito e sottoporsi a un ciclo di chemioterapia.E’ già, ma a quella secondanon ha volutore. Anche a costo della propria vita. Arriva all’ospedale ‘Pascale’ di Napoli, nella stanza di Michelino de Laurentiis, che le ha organizzato un percorso di cura personalizzato. Viene operata ad aprile, in pieno lockdown, all’inizio del quartodi gestazione, e subito dopo inizia la chemioterapia, che ha portato avanti senza ...

