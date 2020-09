Poste Italiane: bufera sulle raccomandate e multa da 5 milioni (Di martedì 15 settembre 2020) Cosa è accaduto al gruppo Poste Italiane? Perché una multa da 5 milioni? Vediamo assieme cosa sta accadendo nella bufera di Poste Italiane. Dopo aver parlato dei tentativi di truffa tramite Postepay, è notizia di poche ore fa una multa da 5 milioni di euro al gruppo Poste Italiane, sotto accusa per condotte ingannevoli nella … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 settembre 2020) Cosa è accaduto al gruppo? Perché unada 5? Vediamo assieme cosa sta accadendo nelladi. Dopo aver parlato dei tentativi di truffa tramitepay, è notizia di poche ore fa unada 5di euro al gruppo, sotto accusa per condotte ingannevoli nella … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RaiNews : Nel mirino la consegna delle lettere spesso non effettuata anche in presenza del destinatario - ilpost : L’Antitrust ha multato Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate - ilpost : L’Antitrust ha multato #Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate - jiminie___smile : RT @aidacomeseibeII: POSTE ITALIANE SANZIONATA 5 MLN PER MANCATA CONSEGNA DELLE RACCOMANDATE? PER ESSERE POCO SERI E PROFESSIONALI? GODO. G… - myboyistheo : RT @aidacomeseibeII: POSTE ITALIANE SANZIONATA 5 MLN PER MANCATA CONSEGNA DELLE RACCOMANDATE? PER ESSERE POCO SERI E PROFESSIONALI? GODO. G… -