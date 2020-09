Pavia, anziano lascia i beni in eredità all’amico. E firma la propria condanna a morte (Di martedì 15 settembre 2020) Nicola Alfano, 48 anni, di Milano, avrebbe ucciso l’amico Bruno Lazzerotti, di 78 anni, per incassare subito la sua eredità. Poi avrebbe messo in scena un incidente stradale. Indaga la Procura di Pavia. Avrebbe ucciso l’amico, che lo aveva nominato unico erede, per incassarne al più presto l’eredità, e poi avrebbe simulato un incidente … L'articolo Pavia, anziano lascia i beni in eredità all’amico. E firma la propria condanna a morte proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 settembre 2020) Nicola Alfano, 48 anni, di Milano, avrebbe ucciso l’amico Bruno Lazzerotti, di 78 anni, per incassare subito la sua eredità. Poi avrebbe messo in scena un incidente stradale. Indaga la Procura di. Avrebbe ucciso l’amico, che lo aveva nominato unico erede, per incassarne al più presto l’eredità, e poi avrebbe simulato un incidente … L'articoloin eredità all’amico. Elaproviene da leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Pavia anziano Pavia: si finge medico per tentare di raggirare un'anziana, ma lei evita la truffa Vigevano24.it Pavia, omicidio per l'eredità: l'indagato sceglie il silenzio

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Nicola Alfano, quarantottenne milanese accusato dell’omicidio dell’amico Bruno Eugenio Lazzerotti, settantotto anni, pure lui milanese. Il delitto si è con ...

Pavia nella morsa di francesi e modenesi Milani e Casali raccontano l’assedio del 1655

Nel libro edito da Effigie la cronaca giorno per giorno dei fatti d’arme e della vita in città, senza fame nè pestilenze Roberto Lodigiani L’assedio di Pavia per antonomasia è quello del 1525, culmina ...

Rischio truffe con la scusa Covid Anziani a lezione dai carabinieri

Dopo l’azzeramento nei giorni del lockdown, impennata di casi a settembre Per contrastare il fenomeno i militari incontreranno i pensionati alle messe Maria Fiore / PAVIA Dopo i mesi di lockdown, quan ...

