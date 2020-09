Napoli, Maksimovic: se parte Koulibaly torna di moda il rinnovo (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRebus difesa per il Napoli. Se in attacco la situazione esuberi sembra essersi sbloccata con Milik promesso sposo della Roma, dietro tiene ancora banco la questione Koulibaly. Un’eventuale cessione del senegalese, che col passare dei giorni si fa sempre più complicata, cambierebbe anche il futuro di Nikola Maksimovic. L’ex Torino ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Contratto sulla quale le due parti non hanno trovato un accordo per il rinnovo: il serbo ha chiesto un ingaggio al rialzo di 2,8 milioni di euro, mentre la società finora è ferma ad una proposta che oscilla intorno ai 2 milioni. Il club partenopeo sta valutando eventuali offerte per la cessione del 28enne, che altrimenti lascerebbe a parametro zero la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRebus difesa per il. Se in attacco la situazione esuberi sembra essersi sbloccata con Milik promesso sposo della Roma, dietro tiene ancora banco la questione. Un’eventuale cessione del senegalese, che col passare dei giorni si fa sempre più complicata, cambierebbe anche il futuro di Nikola. L’ex Torino ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Contratto sulla quale le due parti non hanno trovato un accordo per il: il serbo ha chiesto un ingaggio al rialzo di 2,8 milioni di euro, mentre la società finora è ferma ad una proposta che oscilla intorno ai 2 milioni. Il clubnopeo sta valutando eventuali offerte per la cessione del 28enne, che altrimenti lascerebbe a parametro zero la ...

tonikk_ : @Torrenapoli1 Dopo una stagione in cui Koulibaly e Manolas hanno dimostrato di non essere una coppia assortita perf… - Ward1mu5 : @Carof90 Mah non sono proprio d'accordo, il Napoli ha spesso speso tanto e gli ingaggi erano sempre sotto i 2 mln:… - scr_Mat : @psbrdx non è vero. il problema sei tu. maksimovic quando passa al napoli a 30 milioni ne va prendere 1.2 - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, c'è ancora distanza sulle cifre per il rinnovo di Maksimovic, le ultime - ReylopezReinier : RT @NicoSchira: Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendi… -