Morta Sei Ashina: aveva recitato in "Seta", dal romanzo di Baricco (Di martedì 15 settembre 2020) Classe 1983, l'attrice giapponese Sei Ashina diretta tra gli altri da Francois Girard, si sarebbe tolta la vita nella sua casa di Tokyo E' stata trovata Morta nella sua casa di Tokyo ieri, lunedì 14 Settembre 2020, l'attrice giapponese Sei Ashina. Ashina, nata a Koryama (città della prefettura di Fukushima) il 22 Novembre 1983, ha dimostrato spesso e volentieri di essere un'artista versatile: dopo gli inizi come modella, infatti, cinema e tv se la sono contesa per affidarle ruoli sempre più importanti. Numerosi sono i serial che l'hanno vista protagonista, tra questi: Giragira, Specialist e Stand Up!. Al cinema, invece, ottiene la popolarità internazionale nel 2007, quando è diretta da Francois Girard nel film "Seta" tratto ...

