Migranti |  Larmogese vola in Algeria

Leggi su it.insideover

(Di martedì 15 settembre 2020) Il ministro dell’Interno dell’Italia, Luciana Lamorgese, si è recata oggi in visita a sorpresa in, dopo essere stata già stata in Tunisia (per ben due volte) e in Libia, con l’obiettivo di strappare un accordo favorevole sui flussi migratori illegali. La notizia, anticipata stamane da Agenzia Nova, è stata confermata dal Viminale che parla …, Larmogese vola inInsideOver.