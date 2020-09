Le Poste e l' accusa dell' Autorità | ' dimenticano' la consegna delle raccomandate

Ultime Notizie dalla rete : Poste accusa

Poste “respinge totalmente l’accusa di non aver attivato misure di monitoraggio, controllo e correzione di eventuali anomalie”, continua la nota. “Già dall’aprile del 2019 sono state introdotte ...Cosa è accaduto al gruppo Poste Italiane? Perché una multa da 5 milioni? Vediamo assieme cosa sta accadendo nella bufera di Poste Italiane. Dopo aver parlato dei tentativi di truffa tramite postepay, ...Operazione Ponente in Liguria scacco al clan delle armi e della droga. L’operazione ha portato all’esecuzione di 46 provvedimenti restrittivi e a sequestri in Italia, Francia e Portogallo per un total ...