La Via Lattea potrebbe ospitare pianeti fatti di diamanti (Di martedì 15 settembre 2020) La Via Lattea potrebbe essere popolata da pianeti fatti di diamanti, rocciosi come la Terra ma inospitali per la vita. Lo indica lo studio pubblicato sul Planetary Science Journal coordinato da Harrison Allen-Sutter, dell’Università di Stato americana dell’Arizona, e condotto in collaborazione con l’Università di Chicago .Si tratta di pianeti rocciosi come la Terra, con una crosta esterna fatta di silicati, un cuore in ferro e carbonio e, in mezzo, un mantello punteggiato da diamanti. Simulando in laboratorio le condizioni di temperatura e pressione in cui si modellano questi pianeti, i ricercatori hanno scoperto che è l’acqua a trasformare lo strato interno del pianeta, ricco di silicio, arricchendolo anche ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) La Viaessere popolata dadi, rocciosi come la Terra ma inospitali per la vita. Lo indica lo studio pubblicato sul Planetary Science Journal coordinato da Harrison Allen-Sutter, dell’Università di Stato americana dell’Arizona, e condotto in collaborazione con l’Università di Chicago .Si tratta dirocciosi come la Terra, con una crosta esterna fatta di silicati, un cuore in ferro e carbonio e, in mezzo, un mantello punteggiato da. Simulando in laboratorio le condizioni di temperatura e pressione in cui si modellano questi, i ricercatori hanno scoperto che è l’acqua a trasformare lo strato interno del pianeta, ricco di silicio, arricchendolo anche ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: La Via Lattea potrebbe ospitare pianeti fatti di diamanti - HuffPostItalia : La Via Lattea potrebbe ospitare pianeti fatti di diamanti - becca22cr7 : RT @Terra_Pianeta: Il Sole è una fra 300 mld di stelle nella via Lattea, che è una su 400 mld di galassie conosciute Miliardi di stelle ha… - Sofialombardi00 : RT @curio_astronomy: Tra 5 miliardi di anni la Via Lattea inizierà a scontrarsi con la galassia di Andromeda. Ma non preoccupatevi. La Terr… - Rainbow_Uapa : RT @Terra_Pianeta: Il Sole è una fra 300 mld di stelle nella via Lattea, che è una su 400 mld di galassie conosciute Miliardi di stelle ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Lattea La Via Lattea potrebbe ospitare pianeti fatti di diamanti L'HuffPost La Via Lattea potrebbe ospitare pianeti fatti di diamanti

La Via Lattea potrebbe essere popolata da pianeti fatti di diamanti, rocciosi come la Terra ma inospitali per la vita. Lo indica lo studio pubblicato sul Planetary Science Journal coordinato da Harris ...

Inaugurato il Bivacco Carmagnola sullo spartiacque tra le Valli Varaita e Maira

Di notte è uno dei luoghi più bui delle Alpi e, quando non splende la Luna, lassù sembra di poter toccare con mano i milioni di stelle che compongono la galassia Via Lattea. Insieme alla struttura che ...

Pioggia di stelle: la Via Lattea sulla masseria abbandonata

OTRANTO - "Mi chiamo Marco Mariano e per la rubrica "La foto del giorno", vi invio un mio scatto del 17 luglio, presso Masseria Cippano a Otranto. Lo scatto è una panoramica a 180° con la Via Lattea a ...

La Via Lattea potrebbe essere popolata da pianeti fatti di diamanti, rocciosi come la Terra ma inospitali per la vita. Lo indica lo studio pubblicato sul Planetary Science Journal coordinato da Harris ...Di notte è uno dei luoghi più bui delle Alpi e, quando non splende la Luna, lassù sembra di poter toccare con mano i milioni di stelle che compongono la galassia Via Lattea. Insieme alla struttura che ...OTRANTO - "Mi chiamo Marco Mariano e per la rubrica "La foto del giorno", vi invio un mio scatto del 17 luglio, presso Masseria Cippano a Otranto. Lo scatto è una panoramica a 180° con la Via Lattea a ...