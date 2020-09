Juventus | riprendono gli allenamenti | Khedira in gruppo

(Di martedì 15 settembre 2020) Il corso della nuovacapitanata dal mister Andrea Pirlo sta prendendo forma. Dopo l’amichevole di domenica contro il Novara, vinta per 5 a 0, il tecnico bianconero ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori prima di riprendere gli. Il campionato si avvicina: domenica 21 settembre la prima contro la Sampdoria. Andrea Pirlo sarà chiamato a una sfida difficile: dimostrare a tutti che, nonostante non abbia esperienza, è l’uomo giusto per trainare una squadra come la. Ne è certo anche il presidente Andrea Agnelli che ripone molta fiducia nel tecnico bresciano, tanto amato da calciatore nel centrocampo bianconero. LEGGI ANCHE: Calciomercato, la Fiorentina tenta il colpo a Torino LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus riprendono

TuttoJuve24.it

L’attesa per tingere di bianconero il futuro professionale di Luis Suarez si sta allungando. E la Juventus non può più aspettare. A ormai pochi giorni dall’inizio del campionato, il diktat pronunciato ...Se la possibilità di vedere Luis Suarez con la maglia della Juventus sarà stata soltanto una suggestione estiva, lo scopriremo a breve e soltanto quando l'attaccante uruguaiano avrà svolto l'esame di ...ROMA – Il noto e apprezzato conduttore televisivo Paolo Bonolis, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della ripresa del campionato ... Scudetto? La Juventus per me si è rinforzata. Ho ...