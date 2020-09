Italia in deflazione. I prezzi salgono solo in 4 città, crollano a Venezia e Verona (Di martedì 15 settembre 2020) La difficilissima stagione Veneziana, caratterizzata da un crollo delle presenze turistiche e dalla contrazione dei ricavi di negozi e attività turistiche, si può leggere anche nell’andamento dei prezzi della città lagunare. Venezia è infatti la città dove, secondo l’Istat, i prezzi sono calati di più in agosto registrando una flessione dell’1,8% rispetto all’anno prima. Diminuzioni marcate anche a Verona (- 1.6%), Reggio Emilia (- 1,1%) e Brescia (- 1%). A Roma i prezzi sono scesi dello 0,8%, a Milano dello 0,7%. solo quattro le grandi città che segnano un incremento: Napoli, Perugia, Bolzano e soprattutto Trento (+ 0,7%). In generale la seconda lettura dell’Istat conferma uno scenario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) La difficilissima stagionena, caratterizzata da un crollo delle presenze turistiche e dalla contrazione dei ricavi di negozi e attività turistiche, si può leggere anche nell’andamento deidella città lagunare.è infatti la città dove, secondo l’Istat, isono calati di più in agosto registrando una flessione dell’1,8% rispetto all’anno prima. Diminuzioni marcate anche a(- 1.6%), Reggio Emilia (- 1,1%) e Brescia (- 1%). A Roma isono scesi dello 0,8%, a Milano dello 0,7%.quattro le grandi città che segnano un incremento: Napoli, Perugia, Bolzano e soprattutto Trento (+ 0,7%). In generale la seconda lettura dell’Istat conferma uno scenario ...

Nel mese di agosto, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivitá, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione dello 0,5% ...

Secondo l'Istat l'inflazione negativa, piu' ampia di un decimo di punto rispetto a luglio (non era cosi' da aprile 2016), si conferma quindi per il quarto mese consecutivo, caratterizzando quindi ...

L'Istat conferma la deflazione in Italia. Ad agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,3% a livello mensile, ma si è ridotto dello 0,5% a livello annuale. E' il quarto mese ...

