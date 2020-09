Inizio Anno Scolastico | Furlan | La Scuola non Era Pronta a Ripartire

Leggi su youreduaction

(Di martedì 15 settembre 2020) Annamaria, segretaria nazionale della Cisl, commenta ritorno a. Presente a Bari in occasione dell’elezione del nuovo segretario della Cisl Puglia,afferma che “lanon era ancoraad affrontare, in tutto il Paese, la riapertura“. “Si poteva fare un lavoro che tenesse conto delle tante questioni e dei tanti suggerimenti che le categorie dei sindacati hmesso sul tavolo del Governo in tutti questi mesi. Già da marzo noi avevamo mandato alla ministra la bozza di un protocollo per faril sistemain sicurezza” continua. “Si è perso tempo ma ora è indispensabile sostenere la. Ci sono scuole ...