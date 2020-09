“Grazie a tutti…” Claudia Lai e la battaglia contro il cancro | l’annuncio della moglie di Nainggolan

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Era l’11 luglio quandoLai,del calciatore Radja, aveva raccontato il ”nuovo percorsovita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’iniziochemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno. Ladel giocatore del Cagliari non ha mai nascosto il suo percorso difficile, attraverso operazione e chemioterapia, diventando quasi una testimonial per la lotta ai tumori al seno invitando soprattutto le ragazze giovani allarsi preventivamente e a non sottovalutare nessun segnale. Non si è lasciata ...