Fortnite down, gli utenti pensavano di essere stati bannati (Di martedì 15 settembre 2020) (Foto: Epic Games)Le scritte “Non disponi dei permessi per giocare Fortnite“ oppure “Il tuo account non ha più accesso al gioco a Fortnite” sono apparse sul display di smartphone, computer e console di milioni di giocatori in tutto il mondo nella serata di ieri 14 settembre e il primo pensiero è stato quello di un ban. Anche perché cliccando sul tasto Riprova si ritornava sulla schermata principale, senza possibilità di entrare. In realtà, era un problema diffuso e globale. Il malfunzionamento di Fortnite ha interessato tutto il globo a partire dal dopocena italiano di ieri. Già nelle prime ore dal blocco molti dataminer hanno analizzato la situazione anticipando che all’origine potesse esserci il down dei server e infatti l’hashtag ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) (Foto: Epic Games)Le scritte “Non disponi dei permessi per giocare“ oppure “Il tuo account non ha più accesso al gioco a” sono apparse sul display di smartphone, computer e console di milioni di giocatori in tutto il mondo nella serata di ieri 14 settembre e il primo pensiero è stato quello di un ban. Anche perché cliccando sul tasto Riprova si ritornava sulla schermata principale, senza possibilità di entrare. In realtà, era un problema diffuso e globale. Il malfunzionamento diha interessato tutto il globo a partire dal dopocena italiano di ieri. Già nelle prime ore dal blocco molti dataminer hanno analizzato la situazione anticipando che all’origine potesse esserci ildei server e infatti l’hashtag ...

FortniteAutoBot : RT @Multiplayerit: Fortnite non funziona, server down in tutto il mondo - Multiplayerit : Fortnite non funziona, server down in tutto il mondo - infoitscienza : Fortnite non funziona, server down in tutto il mondo - MrRam : Brutto periodo per #Epic, al momento tutti i server di #Fortnite sono down, è normale quindi non poter accedere. A… - InsertCoins4 : Fortnite non funziona, server down in tutto il mondo !!! #fortnitedown #fortnite #serverdown #epicgames -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite down Fortnite non funziona, server down in tutto il mondo Multiplayer.it Fortnite non funziona, server down in tutto il mondo

Fortnite non funziona: nella serata di oggi, 14 settembre 2020, migliaia di segnalazioni stanno confermando la semplice verità dei fatti. E cioè che i server sono down in tutto il mondo, senza che nes ...

Problemi Fortnite il 10 settembre: cosa non funziona per il gioco

Si aggiungono anche problemi Fornite oggi 10 settembre ai recenti guai per il titolo di Epic Games. Questa mattina il gioco non funziona a dovere per una discreta fetta di player. L’esperienza è dunqu ...

Fortnite Stagione 4: un’area storica sta per tornare

Le missioni settimanali che arriveranno domani non sembrano particolarmente difficili, ma bisogna notare che la Stagione 4 di Fortnite garantisce meno punti esperienza rispetto alla precedente: 25.000 ...

Fortnite non funziona: nella serata di oggi, 14 settembre 2020, migliaia di segnalazioni stanno confermando la semplice verità dei fatti. E cioè che i server sono down in tutto il mondo, senza che nes ...Si aggiungono anche problemi Fornite oggi 10 settembre ai recenti guai per il titolo di Epic Games. Questa mattina il gioco non funziona a dovere per una discreta fetta di player. L’esperienza è dunqu ...Le missioni settimanali che arriveranno domani non sembrano particolarmente difficili, ma bisogna notare che la Stagione 4 di Fortnite garantisce meno punti esperienza rispetto alla precedente: 25.000 ...