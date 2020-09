Federico Fashion Style su Instagram | «Finalmente sono uscito da questo tunnel scuro»

(Di martedì 15 settembre 2020), aliasLauri, non è più positivo al Covid-19. L’annuncio è arrivato attraverso il suo profiloufficiale nelle ore scorse., finito l’incubo del Coronavirus «Voglio pubblicamente condividere con voi questa gioia….molto felice di essereda…», scriveLauri su. «Da questa esperienza ho capirò molte cose ad esempio i veri valori della vita, che la felicità e’ anche in un piccolo gesto, che la vita è una e che nella vita non si deve ...

"Io che ci sono passato in prima persona voglio dire pubblicamente che la superficialità alcune volte come mantenere le distanze o magari la leggerezza di togliere la mascherina anche se siamo all'ape ...