Fazio Fiorentina: pronta un’offerta per la Roma. Le cifre (Di martedì 15 settembre 2020) La Fiorentina pensa a Fazio per rinforzare la difesa: pronta un’offerta da due milioni di euro per il centrale della Roma La Fiorentina tenta il blitz per Federico Fazio, difensore argentino in uscita dalla Roma in questa finestra di calciomercato. Il club viola ha avviato la trattativa con il club giallorosso, cercando di anticipare la concorrenza del Cagliari, e starebbe pensando di formulare un’offerta da circa 2 milioni di euro per il titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Lapensa aper rinforzare la difesa:un’offerta da due milioni di euro per il centrale dellaLatenta il blitz per Federico, difensore argentino in uscita dallain questa finestra di calciomercato. Il club viola ha avviato la trattativa con il club giallorosso, cercando di anticipare la concorrenza del Cagliari, e starebbe pensando di formulare un’offerta da circa 2 milioni di euro per il titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com

ASRomaPress : Fiorentina initiate contact for Fazio - Rickyrickyric89 : RT @PagineRomaniste: Mercato, contatti in corso con la #Fiorentina per la cessione di #Fazio #ASRoma #Calciomercato - AgReds : RT @romanewseu: #Calciomercato, contatti con la #Fiorentina per #Fazio #ASRoma - Mc_Orio : RT @1927_mister: Jesus al Genoa Fazio alla Fiorentina - virgyhome : @augustociardi75 Siamo scarsi ! Serve molto di più se vuoi veramente competere quest’anno. Juve avanti anni luce, d… -