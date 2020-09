Cina, vaccino contro il Covid-19 in arrivo nei prossimi due mesi: le parole di Wu Guizhen (Di martedì 15 settembre 2020) La Cina ha comunicato che la sperimentazione sul vaccino contro il Covid-19 è in fase avanzata: è possibile, infatti, che nei prossimi mesi sarà disponibile. Procede senza sosta la corsa al vaccino contro il Covid-19. L’intera comunità scientifica internazionale è impegnata nella ricerca ed alcuni progetti paiono più promettenti di altri. Dopo la Russia, che … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) Laha comunicato che la sperimentazione sulil-19 è in fase avanzata: è possibile, infatti, che neisarà disponibile. Procede senza sosta la corsa alil-19. L’intera comunità scientifica internazionale è impegnata nella ricerca ed alcuni progetti paiono più promettenti di altri. Dopo la Russia, che … L'articolo proviene da YesLife.it.

maelmale : RT @Adnkronos: Covid, 'in Cina prime dosi vaccino a novembre' - Mania48Mania53 : RT @yanezgreenbay: @ilgiornale Il tuo vaccino sara fondamentale e sara obbligatorio . Bel negozio . La cina crea il virus con il… - yanezgreenbay : @ilgiornale Il tuo vaccino sara fondamentale e sara obbligatorio . Bel negozio . La cina crea il virus co… - lareteblog : Coronavirus, in Cina il vaccino pronto per la distribuzione già da novembre - Banca_MPS : I listini #USA segnano un aumento tra operazioni di M&A e speranze di un vaccino. Incoraggianti i dati sulle vendit… -