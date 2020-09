C’è un Africa che ammoderna i porti: gli esempi di Tanzania e Namibia (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – E’ un fatto abbastanza risaputo che uno dei motivi della bassa crescita economica dell’Africa sia la sua carenza di infrastrutture. La buona notizia è che i governi Africani stanno prendendo coscienza del problema e iniziando a investire: l’ultimo esempio in tal senso viene da Tanzania e Namibia, alle prese con l’espansione della capacità dei propri porti. Il nuovo porto di Dar es Salaam In Tanzania il presidente John Magufuli ha di recente lanciato un progetto volto a ingrandire i sette ormeggi e a costruirne un altro al porto di Dar es Salaam, il più grande della nazione. Ciò permetterà alle navi portacontainer da 70mila tonnellate di attraccare in uno scalo dove, attualmente, il limite ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – E’ un fatto abbastanza risaputo che uno dei motivi della bassa crescita economica dell’sia la sua carenza di infrastrutture. La buona notizia è che i governini stanno prendendo coscienza del problema e iniziando a investire: l’ultimoo in tal senso viene da, alle prese con l’espansione della capacità dei propri. Il nuovo porto di Dar es Salaam Inil presidente John Magufuli ha di recente lanciato un progetto volto a ingrandire i sette ormeggi e a costruirne un altro al porto di Dar es Salaam, il più grande della nazione. Ciò permetterà alle navi portacontainer da 70mila tonnellate di attraccare in uno scalo dove, attualmente, il limite ...

