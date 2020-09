Calciomercato, la nuova squadra di Mandzukic. Bombe Torino e Genoa, il sostituto di Linetty e il nome dell’Atalanta (Di martedì 15 settembre 2020) Si sta per concludere un’altra giornata importante sul fronte Calciomercato. Sono tante le trattative che riguardano le squadre del campionato di Serie A, si sono mosse le grandi squadre con un vero e proprio valzer di attaccanti, ma anche e soprattutto le medie e le piccole. Ecco la situazione nel dettaglio. UDINESE – È Nahuel Molina il terzo rinforzo dell’Udinese di questa campagna acquisti. L’esterno destro argentino si lega al Club fino al 30 giugno 2025. “Molina è un giovane di grande valore – dichiara il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino – in grado di ricoprire la fascia destra con duttilità e tecnica. È bravo nel proporsi in fase offensiva ma anche nei ripiegamenti. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva”. BENEVENTO – “Il Benevento Calcio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Si sta per concludere un’altra giornata importante sul fronte. Sono tante le trattative che riguardano le squadre del campionato di Serie A, si sono mosse le grandi squadre con un vero e proprio valzer di attaccanti, ma anche e soprattutto le medie e le piccole. Ecco la situazione nel dettaglio. UDINESE – È Nahuel Molina il terzo rinforzo dell’Udinese di questa campagna acquisti. L’esterno destro argentino si lega al Club fino al 30 giugno 2025. “Molina è un giovane di grande valore – dichiara il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino – in grado di ricoprire la fascia destra con duttilità e tecnica. È bravo nel proporsi in fase offensiva ma anche nei ripiegamenti. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva”. BENEVENTO – “Il Benevento Calcio ...

Inter : ?? | ANNUNCIO Nuova stagione in maglia nerazzurra per @DanielePadelli ???? ?? - forumJuventus : Come affrontare una nuova settimana di calciomercato: - DiMarzio : #Calciomercato | #Leeds, nuova offerta per #Gvardiol della Dinamo - Fantacalcio : Roma, spunta una nuova pretendente per Fazio: i dettagli - Fantacalcio : Roma, spunta una nuova pretendente per Fazio: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato nuova Calciomercato Spezia, tre nuovi arrivi: visite per Mattiello e Piccoli e fatta per Verde Sky Sport Consigli Fantacalcio, 3 scenari di calciomercato che possono stravolgere l'asta

Settembre: tempo di scuola, di fine estate, di dieta, di palestra. Ma soprattutto: è il momento di organizzare l'asta del Fantacalcio. Tanti volti nuovi già sbarcati in Serie A, altri che arriveranno, ...

Calciomercato romanista: Kumbulla in arrivo dal Verona

Si infiamma il calciomercato per quanto riguarda la squadra romanista, è infatti in arrivo il difensore Kumbulla, proveniente dall’Hellas Verona, l’albanese sta per firmare con i giallorossi, ecco le ...

Barcellona, Pjanic: "Dura lasciare la Juve ma volevo nuovi stimoli, nessun dubbio su Messi"

"Lasciare la Juve è stato complicato. Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore ha bisogno di nuovi stimoli per affrontare nuove sfide. Dopo nove anni in Italia avevo bisogno di nuovi obiettiv ...

Settembre: tempo di scuola, di fine estate, di dieta, di palestra. Ma soprattutto: è il momento di organizzare l'asta del Fantacalcio. Tanti volti nuovi già sbarcati in Serie A, altri che arriveranno, ...Si infiamma il calciomercato per quanto riguarda la squadra romanista, è infatti in arrivo il difensore Kumbulla, proveniente dall’Hellas Verona, l’albanese sta per firmare con i giallorossi, ecco le ..."Lasciare la Juve è stato complicato. Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore ha bisogno di nuovi stimoli per affrontare nuove sfide. Dopo nove anni in Italia avevo bisogno di nuovi obiettiv ...