Calciomercato Juventus, possibile chance in Serie A per Nicolussi Caviglia (Di martedì 15 settembre 2020) La Juventus si starebbe concentrando su più fronti in modo da riuscire a regalare ad Andrea Pirlo i giocatori che desidera e per risanare le casse societarie. Tuttavia, non è solamente il Calciomercato della prima squadra che in queste settimane starebbe interessando il club torinese. Hanno già lasciato la Continassa, poco meno di un mese fa, Muratore, Olivieri e Zanimacchia, che si sono accasati rispettivamente all’Atalanta, all’Empoli ed al Real Saragozza. Resterebbe da decifrare il futuro di Frabotta e di Hans Nicolussi Caviglia. Il destino di quest’ultimo potrebbe riservargli delle sorprese gradite proprio in Serie A. D’altra parte, bisogna ricordare che la Juventus non avrebbe intenzione di privarsene definitivamente. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) Lasi starebbe concentrando su più fronti in modo da riuscire a regalare ad Andrea Pirlo i giocatori che desidera e per risanare le casse societarie. Tuttavia, non è solamente ildella prima squadra che in queste settimane starebbe interessando il club torinese. Hanno già lasciato la Continassa, poco meno di un mese fa, Muratore, Olivieri e Zanimacchia, che si sono accasati rispettivamente all’Atalanta, all’Empoli ed al Real Saragozza. Resterebbe da decifrare il futuro di Frabotta e di Hans. Il destino di quest’ultimo potrebbe riservargli delle sorprese gradite proprio inA. D’altra parte, bisogna ricordare che lanon avrebbe intenzione di privarsene definitivamente. LEGGI ANCHE: ...

