Atalanta, l'indiscrezione: "due casi sospetti di Coronavirus non ufficializzati per motivi di privacy" (Di martedì 15 settembre 2020) L'Atalanta si prepara per l'inizio della prossima stagione, la squadra di Gasperini ha ottenuto qualche giorno in più dopo gli impegni tra campionato ma soprattutto Champions League. Ieri Zingonia si è presentata quasi a ranghi completi, dopo i nazionali e Ilicic hanno fatto rientro anche Zapata e Palomino, la cui assenza nel primo periodo di preparazione, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ha da subito fatto supporre una positività al Covid, mai ufficializzata dal club per motivi di privacy. Si sono già allenati, ma a parte e seguiranno un percorso differenziato per recuperare le due settimane di ritardo. Essendo asintomatici hanno comunque continuato a lavorare in casa.

