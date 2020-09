Apple Watch e iPad, ecco la Serie 6 e il nuovo Air (Di martedì 15 settembre 2020) Come da attese, la pandemia ha scombinato in parte anche i piani di Apple, che di solito a settembre annunciava i suoi nuovi iPhone. L’evento andato in scena – registrato – dall’Apple Park di Cupertino si è dunque concentrato su altri due prodotti iconici. L’Apple Watch, che continua fra l’altro a salvare vite (molte delle persone allertate dall’orologio della Mela, ad esempio per aritmie o arresti cardiaci in corso, sono intervenute nel corso dell’evento per raccontare la loro testimonianza), e l’iPad Air. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Come da attese, la pandemia ha scombinato in parte anche i piani di Apple, che di solito a settembre annunciava i suoi nuovi iPhone. L’evento andato in scena – registrato – dall’Apple Park di Cupertino si è dunque concentrato su altri due prodotti iconici. L’Apple Watch, che continua fra l’altro a salvare vite (molte delle persone allertate dall’orologio della Mela, ad esempio per aritmie o arresti cardiaci in corso, sono intervenute nel corso dell’evento per raccontare la loro testimonianza), e l’iPad Air.

