Amione Verona: ostacolo passaporto per il classe 2002 (Di martedì 15 settembre 2020) Bruno Amione sosterrà le visite mediche con l’Hellas Verona: ostacolo passaporto comunitario per il centrale classe 2002 L’Hellas Verona è a un passo da Bruno Amione, difensore classe 2002 che si trasferirà dal Belgrano. Come riportato da Sky Sport, il calciatore effettuerà domattina le visite mediche. A preoccupare, però, sono i documenti per il passaporto comunitario che potrebbero non arrivare entro la fine del mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Brunososterrà le visite mediche con l’Hellascomunitario per il centraleL’Hellasè a un passo da Bruno, difensoreche si trasferirà dal Belgrano. Come riportato da Sky Sport, il calciatore effettuerà domattina le visite mediche. A preoccupare, però, sono i documenti per ilcomunitario che potrebbero non arrivare entro la fine del mercato. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Amione Verona Verona-Amione: domani le visite, ma l'operazione non è ancora chiusa GianlucaDiMarzio.com Amione è in città

Il Verona chiude per Amione. Il giovane difensore argentino è già sbarcato in Italia e mercoledì mattina sosterrà le visite mediche. Successivamente ci sarà l'ufficialità. Amione arriva dal Club Atlet ...

