Alexei Navalny | sta meglio dopo l’avvelenamento e vuole tornare in Russia

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 15 settembre 2020) L’oppositore e attivista russoha detto di volerinche si sarà ripreso dall’avvelenamento accaduto durante il volo Siberia- Mosca e dove è ora ricoverato all’ospedale Charitè di Berlino. La conferma arriva dalle autorità tedesche “è pienamente consapevole di quello che è successo e dove si trova“.non è più in coma farmacologico L’ospedale Charitè la scorsa settimana aveva comunicato che il giornalista russo non era più in coma farmacologico e che le sue condizioni migliorano di giorno in giorno. Respira in autonomia senza l’uso di ventilatori e risponde agli stimoli verbali. Però ...