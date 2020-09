Una teste sul commercialista arrestato: era l'uomo di fiducia di Salvini (Di lunedì 14 settembre 2020) 'Il nome di Di Rubba circolava come quello che doveva mettere a posto i conti della Lega, e non solo di Film Commission. Se ne parlava come uomo della svolta, per competenza e serietà. Era uomo di ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 settembre 2020) 'Il nome di Di Rubba circolava come quello che doveva mettere a posto i conti della Lega, e non solo di Film Commission. Se ne parlava comedella svolta, per competenza e serietà. Eradi ...

MaurizioFuochi : RT @4everAnnina: Sarà una sfida, sarà una sfiga, ma ora tocca a voi, mie giovani teste pensanti. Tocca a voi, cambiatelo questo mondo oscen… - gatasch : RT @ilgiornale: Fari su una società panamense. Ma finora l'unico teste è un ricattatore in cella. I dubbi sui tempi degli arresti https://t… - C88Gabyto : RT @4everAnnina: Sarà una sfida, sarà una sfiga, ma ora tocca a voi, mie giovani teste pensanti. Tocca a voi, cambiatelo questo mondo oscen… - AxiaFel : @maxcunial E poi nn modernizzi nulla se non cambi le teste. Nel Lockdown pare che oltre il 30% dei PC consegnati da… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Fari su una società panamense. Ma finora l'unico teste è un ricattatore in cella. I dubbi sui tempi degli arresti https://t… -