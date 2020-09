Trump: 'Il clima comincerà a diventare più freddo' (Di lunedì 14 settembre 2020) Donald Trump va controcorrente e si dice convinto che le temperature non aumenteranno. 'comincerà a diventare più freddo, dovete solo osservare', ha detto in una riunione a Sacramento per fare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) Donaldva controcorrente e si dice convinto che le temperature non aumenteranno. '; a, dovete solo osservare', ha detto in una riunione a Sacramento per fare il ...

