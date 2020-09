Traffico Roma del 14-09-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianescorrevole sul Raccordo Anulare chiuso per lavori il tratto della complanare tra la Pisana ed il bivio per l’autostrada per Fiumicino lungo la carreggiata esterna rallentamenti persulla via Flaminia Nuova tra il viadotto Giubileo del 2000 e via di Grottarossa in direzione centro da oggi sono in programma lavori di rifacimento del manto stradale su via Gregorio VII tra Piazzale Gregorio VII e Villa Carpegna possibili rallentamenti Scusa zona piazza Marranella via Casilina per lavoro urgente alla rete idrica linee ...