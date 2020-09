Summit Ue-Cina, leader europei: Pechino dimostri impegno su clima e commercio (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Reazioni piuttosto fredde quelle dei leader europei al termine del Summit virtuale con il presidente cinese Xi Jinping che si è svolto oggi. La cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno espresso più di una perplessità sulle posizioni mantenute dal leader cinese. “È positivo e importante cercare di avere rapporti strategici con la Cina. Ma dobbiamo anche guardare la realtà e non possiamo farci illusioni”, ha dichiarato Angela Merkel dopo l’incontro. La cancelliera tedesca ha riconosciuto la crescita economica cinese – “è diventata molto più forte – ragion per cui “gli appelli alla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Reazioni piuttosto fredde quelle deial termine delvirtuale con il presidente cinese Xi Jinping che si è svolto oggi. La cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno espresso più di una perplessità sulle posizioni mantenute dalcinese. “È positivo e importante cercare di avere rapporti strategici con la. Ma dobbiamo anche guardare la realtà e non possiamo farci illusioni”, ha dichiarato Angela Merkel dopo l’incontro. La cancelliera tedesca ha riconosciuto la crescita economica cinese – “è diventata molto più forte – ragion per cui “gli appelli alla ...

