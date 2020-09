Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale | sul covid 19 commenta | “La prova più pericolosa della mia vita”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 settembre 2020) Lascia l’ospedalee per prima cosa ringrazia, a favore di telecamere, tutte le persone che hanno permesso che potesse guarire, ma anche tutte quelle che sono state a lui vicine in queste settimane molto complicate: “Grazie per essere qui, è stata lapiùmia vita”. E’ quanto ha detto, lasciando il San Raffaele di Milano dopo 11 giorni di ricovero. Una breve uscita davanti alle telecamere, dopo le sue dimissioni dal San Raffaele, anche per mostrarsi pubblicamente e rassicurare quindi tutti sulle sue attuali condizioni di salute. “Anche questa volta l’ho scampata” ha detto il cavaliere sorridendo con ironia dopo aver superato anche la battaglia ...