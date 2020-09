Scuola al via tra termometro e mascherine (Di lunedì 14 settembre 2020) Ingressi scaglionati, ma sono comunque tanti i genitori e gli alunni che questa mattina hanno atteso il suono della campanella, la prima dopo oltre sette mesi di stop. All’ingresso docenti e personale con termometro per misurare la temperatura, mentre gli studenti si mettevano in fila indiana ordinatamente pur con qualche coda. Nelle elementari niente primo giorno in classe con mamma e papà. Le disposizioni anti-Covid hanno permesso solo un breve saluto fuori dai cancelli che in alcune scuole si è trasformato in un applauso rivolto alle classi appena formate. Non è mancato anche qualche momento di protesta da parte del Fronte della Gioventù Comunista che davanti al Liceo D’Azeglio ha protestato: “All’appello mancano spazi e docenti, il rientro sicuro è una bella favoletta raccontata dal ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 settembre 2020) Ingressi scaglionati, ma sono comunque tanti i genitori e gli alunni che questa mattina hanno atteso il suono della campanella, la prima dopo oltre sette mesi di stop. All’ingresso docenti e personale conper misurare la temperatura, mentre gli studenti si mettevano in fila indiana ordinatamente pur con qualche coda. Nelle elementari niente primo giorno in classe con mamma e papà. Le disposizioni anti-Covid hanno permesso solo un breve saluto fuori dai cancelli che in alcune scuole si è trasformato in un applauso rivolto alle classi appena formate. Non è mancato anche qualche momento di protesta da parte del Fronte della Gioventù Comunista che davanti al Liceo D’Azeglio ha protestato: “All’appello mancano spazi e docenti, il rientro sicuro è una bella favoletta raccontata dal ...

lucfontana : Il primo giorno di scuola: la vignetta di Giannelli (via @Corriere) - Agenzia_Ansa : #Scuola, domani al via per per 5,6 milioni di studenti. Il premier, in un messaggio su Fb, rivolge un ringraziament… - giusmo1 : Vasco Rossi e la foto sui social: 'La scuola è l'unico ponte per aggrapparsi al futuro' - _marlene1265 : RT @ConnyGiordano_5: Oggi si dà il via ufficialmente all'anno scolastico. Ci saranno disagi, problemi, difficoltà. Lo sappiamo. Ma, insiem… - ItaFideiussioni : come si andava a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via Scuola, al via per 5,6 milioni di studenti. Conte: 'Il rientro è un'emozione, siamo con voi' Agenzia ANSA Dalle lezioni all'ombra del Colosseo a quelle in tendoni, palestre e parrocchie: gli escamotage della scuola ai tempi del Covid-19

Accade dunque che il 14 settembre, il giorno della riapertura delle scuole in dodici regioni d’Italia, tra le quali il Lazio, le prime tre classi della scuola primaria Gianturco, una scuola romana, fa ...

Covid-19 e termometro a infrarossi: i consigli su quale acquistare

Tra qualche giorno, per la maggior parte degli studenti italiani, comincerà la scuola. Al momento si sta lavorando per perfezionare le linee guida che guideranno l’avvio del nuovo anno scolastico. Le ...

Accade dunque che il 14 settembre, il giorno della riapertura delle scuole in dodici regioni d’Italia, tra le quali il Lazio, le prime tre classi della scuola primaria Gianturco, una scuola romana, fa ...Tra qualche giorno, per la maggior parte degli studenti italiani, comincerà la scuola. Al momento si sta lavorando per perfezionare le linee guida che guideranno l’avvio del nuovo anno scolastico. Le ...