San Lorenzo | rissa violenta tra stranieri | in tre denunciati a piede libero

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione Roma Sane quelli del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti in via dei Ramni a seguito di una segnalazione pervenuta al 112. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso tre cittadini– un 39enne eritreo senza fissa dimora, un 29enne del Gambia e un 35enne della Guinea, tutti già noti alle forze dell’ordine – che si aggredivano violentemente. Dopo averli divisi, i tre sono stati medicati presso gli ospedali Policlinico Umberto I e San Giovanni Addolorata. Due di loro hanno riportato lesioni e contusioni guaribili in 10 giorni e uno in 2 giorni. I Carabinieri hanno accertato che laè scoppiata a seguito di un banale alterco riconducibile allo stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze ...

