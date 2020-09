Randagismo | Tartaglione | “Lotta all’abbandono e riduzione della Tari a chi adotta un cane”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – “Ci concentreremo sull’efficienza, efficacia ed economicitàgestione dei randagi”. Così il candidato sindaco per Marcianise Terra di Idee e Marcianise Riparte Alessandro. “Queste le nostre proposte per contrastare il fenomeno: un osservatorio sul; sterilizzazione in collaborazione con l’ASL; microchippatura per individuare i responsabili degli abbandoni; ammodernamento ed adeguamento normativo del Canile Sanio di proprietà comunale; progetto pilota per la creazione di uno sportello di informazione e di supporto al cittadino su tematiche animaliste; incentivazione delle adozioni;graduale del numero dei cani presenti nei ...