Pfizer,entro ottobre sapremo se vaccino Covid funziona ++ (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - Il colosso farmaceutico Pfizer saprà entro la fine di ottobre se il vaccino anti-Covid a cui sta lavorando funziona o meno: lo ha detto l'amministratore delegato della società, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - Il colosso farmaceuticosapràla fine dise ilanti-a cui sta lavorandoo meno: lo ha detto l'amministratore delegato della società, ...

MILANO - Le Borse europee ripartono positive mentre si registrano nuovi segnali di ottimismo sul fronte della corsa al vaccino. Intervistato da Cbs News, l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bou ...

Una corsa contro il tempo per fermare il coronavirus

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 176 i progetti di vaccini in corso nel mondo, di questi, 34 in fase di sperimentazione clinica, 8 di essi hanno raggiunto la "fase 3". Tre vaccini s ...

