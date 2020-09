Myriam Catania | ecco perché finì il matrimonio con Luca Argentero

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 settembre 2020)sarà una dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Molti fan si domandano come mai finì la sua splendida storia d’amore conFonte foto: Getty ImagesTutto è pronto. Questa sera andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip. L’attesa è tanta. La squadra di Alfonso Signorini partirà con grande entusiasmo per questa nuova edizione del reality più amato dal pubblico. Saranno tanti e interessanti i concorrenti di questa quinta edizione dedicata ai vip. Una delle protagoniste sarà. L’attrice, figlia d’arte di Rossella Izzo, non vede l’ora di intraprendere questa nuova esperienza. Scelta appoggiata dalla zia Simona Izzo, ...