Mia Martini e Loredana Bertè | un legame intramontabile

Le sintonie, quelle forti, imprescindibili ed indivisibili che si creano tra due spiriti liberi e battaglieri sono tra i fatti più inesplicabili dell'universo umano: questo è ciò che forse può descrivere al meglio il legame senza tempo delle sorelle Mia Martini e Loredana Bertè. Due fari per quelle donne che aspirano ad una forza d'animo senza precedenti, due esempi di eroine da sempre in lotta contro i benpensanti. Nate lo stesso giorno, ma di due anni diversi (Mia il 20 settembre del 1947 e Loredana nel 1950), le due grandi voci femminili della musica italiana hanno sempre vissuto da gemelle. Due ugole da far invidia al mondo, una dotata di un'estensione vocale incredibile e di una sofisticatezza che le permetteva di essere riconosciuta tra mille; l'altra ...

