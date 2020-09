La Filarmonica della Scala torna dal vivo, standing ovation tra “gioia e positività” (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - La musica ha invaso piazza Duomo, che silenziosa ha ascoltato attenta l'orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly e il suono coinvolgente del violino di Maxim Vengerov per il concerto dedicato all'Italia. Il primo dal vivo della Filarmonica della Scala. Domenica sera, 13 settembre, sul sagrato della Cattedrale gotica della città, la musica ha riunito tutti trasmettendo “pensieri positivi”. Chailly "pensiamo positivo" Questo è stato l'auspicio del maestro Chailly che prima dell'inizio aveva salutato il pubblico con un “ben trovati finalmente” spiegando che la musica può essere di grande aiuto per guardare con fiducia al futuro. “L'attacco del Don Pasquale - ha osservato - è come una risata, un ... Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - La musica ha invaso piazza Duomo, che silenziosa ha ascoltato attenta l'orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly e il suono coinvolgente del violino di Maxim Vengerov per il concerto dedicato all'Italia. Il primo dal. Domenica sera, 13 settembre, sul sagratoCattedrale goticacittà, la musica ha riunito tutti trasmettendo “pensieri positivi”. Chailly "pensiamo positivo" Questo è stato l'auspicio del maestro Chailly che prima dell'inizio aveva salutato il pubblico con un “ben trovati finalmente” spiegando che la musica può essere di grande aiuto per guardare con fiducia al futuro. “L'attacco del Don Pasquale - ha osservato - è come una risata, un ...

Agenzia_Italia : La Filarmonica della Scala torna dal vivo, standing ovation tra “gioia e positività” - 0111_kaede : RT @eventiatmilano: La Filarmonica della Scala protagonista del Concerto per l'Italia in Piazza Duomo a Milano ?? ?? iG Filarmonicadellascal… - rep_milano : La grande emozione in piazza Duomo per il primo concerto della Filarmonica della Scala [aggiornamento delle 13:15] - H24Parioli : All'Accademia della Filarmonica si esibisce un giovane talento del violino - - H24Parioli : La violinista Donatella Gibboni ai Giardini della Filarmonica - -