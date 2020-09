Juventus | intesa super tra Ronaldo e Kulusevski | che fine fa Dybala?

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 14 settembre 2020) I tifosi dellapossono gioire: dopo i grandi elogi reciproci in occasione della sfida tra Portogallo e Svezia in Nations League,hanno confermato anche sul campo il feeling dimostrato nelle scorse settimane tramite le dichiarazioni al miele nei confronti del rispettivo compagno di reparto. I due, contro il Novara in amichevole, hanno dato prova di aver già instaurato un’e, al netto di una sfida che solamente per ragioni temporali non si può definire come da “calcio d’agosto“, sono stati in grado di fornire un ottima prova sia in termini individuali che per quanto riguarda il tandem nel reparto offensivo di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, intreccio di grandi nomi: ...