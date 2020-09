I 10 calciatori più ricchi al mondo secondo Forbes: la classifica (Di lunedì 14 settembre 2020) I calciatori più ricchi. Sono loro. A identificarli e classificarli, la nota rivista economia americana Forbes, che ha stilato l’elenco dei giocatori che guadagnano di più al mondo. Ad influire maggiormente sui numeri, al di là dei lauti ingaggi, la presenza di diverse (e ricche) sponsorizzazioni, elemento che ha permesso a qualche calciatore di scalare posizioni importanti rispetto alla scorsa stagione. In alto la FOTOGALLERY con la classifica (in ordine decrescente) dei primi 10. Accanto al nome, il guadagno totale tra stipendio loro e sponsorizzazioni.L'articolo I 10 calciatori più ricchi al mondo secondo Forbes: la classifica CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Ipiù. Sono loro. A identificarli erli, la nota rivista economia americana, che ha stilato l’elenco dei giocatori che guadagnano di più al. Ad influire maggiormente sui numeri, al di là dei lauti ingaggi, la presenza di diverse (e ricche) sponsorizzazioni, elemento che ha permesso a qualche calciatore di scalare posizioni importanti rispetto alla scorsa stagione. In alto la FOTOGALLERY con la(in ordine decrescente) dei primi 10. Accanto al nome, il guadagno totale tra stipendio loro e sponsorizzazioni.L'articolo I 10piùal: laCalcioWeb.

DiMarzio : La classifica dei calciatori più pagati al mondo nel 2020 secondo #Forbes: #Messi batte #Ronaldo, la top ten ?? - CalcioWeb : I 10 calciatori più ricchi al mondo secondo Forbes: la classifica - - SkySport : La classifica Forbes dei calciatori più pagati al mondo - erMolazza82 : @zarcozilesi @ilmarediroma_ Io non sopporto neanche le vedove di Totti scusatemi è più forte di me... e il Capitano… - Catcat2991 : @battitomilan7 Sor, non per difenderla sempre e comunque, ma Marina non sceglie i calciatori.. li tratta e li acqui… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatori più I 10 calciatori più pagati al mondo | 2013 Calcioblog.it